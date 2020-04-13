КГИОП пытается через суд восстановить уничтоженные балконы Дома Голландской церкви

КГИОП пытается через суд восстановить уничтоженные балконы Дома Голландской церкви
Дом Голландской церкви на Невском, 20. Фото: пресс-служба КГИОП

КГИОП обратился в суд, чтобы потребовать от «Жилкомсервис №1 Центрального района» восстановления срезанных балконов исторического Дома Голландской церкви.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране исторических памятников Петербурга предоставляет организации 18 месяцев на проведение ремонта и реставрации уничтоженных объектов. В случае неисполнения требования ведомство намерено взыскать с «Жилкомсервиса» 100 тысяч рублей. Если эта санкция не возымеет влияния, КГИОП будет взимать 150 тысяч рублей ежемесячно, пока балконы не восстановят.

Инцидент произошел в конце января 2020 года, «Жилкомсервис» демонтировал ограждения двух металлических балконов. Кованые ограждения попросту складировали на асфальте, а сами балконы перетянули сеткой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП подал иск с требованием отреставрировать завод «Людвиг Нобель» на Пироговской набережной.

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