КГИОП через суд требует отреставрировать здание завода «Людвиг Нобель» на Пироговской

КГИОП через суд требует отреставрировать здание завода &#171;Людвиг Нобель&#187; на Пироговской
Механический завод «Людвиг Нобель». Фото: kgiop.gov.spb.ru/

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга требует отреставрировать особняк и заводоуправление Механического завода «Людвиг Нобель».

Обо всем стало известно сегодня, 30 марта. КГИОП обратился в суд, чтобы обязать СПбГУ выполнить ремонт и реставрацию здания, расположенного на Пироговской набережной, 19.

СПбГУ является правообладателем объекта культурного наследия. Как сообщили в пресс-службе комитета, здание находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

В марте 2014 года комитет с правообладателем объекта заключили охранное обязательство. Так, необходимо было до 25 марта прошлого года выполнить ремонт и реставрацию памятника. Однако работы выполнены не были. В декабре 2018 года по заявлению пользователя КГИОП было выдано задание, но проектная документация на согласование в комитет так и не поступала.

В результате ведомство направило иск в Арбитражный суд. С университета требуют взыскать 250 тыс. рублей в качестве штрафа, а также просит обязать СПбГУ в течение года провести ремонтно-реставрационные работы.

Кроме того, КГИОП просит взыскивать с вуза 100 тыс. рублей за каждый случай неисполнения судебного решения в установленный срок.

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