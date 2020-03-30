Похититель велосипедов, орудовавший в Приморском районе, ответит перед судом

В Петербурге прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении 19 преступлений.

Все происходило с ноября 2019 года по февраль настоящего года. По данным следствия, обвиняемый, не имея работы, совершал кражи велосипедов из парадных домов Приморского района.

Как сообщили в прокуратуре города, за указанный промежуток времени злоумышленник похитил 19 велосипедов и приспособлений к ним на общую сумму свыше 600 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд.

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