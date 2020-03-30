На пересечении Тамбасова и Ветеранов полыхает стройка

На пересечении Тамбасова и Ветеранов полыхает стройка
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На пересечении улицы Тамбасова и проспекта Ветеранов в Петербурге произошел пожар. По словам очевидцев, вспыхнула стройка.

Обо всем стало известно сегодня, 30 марта. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, как черным дымом заволокло близлежащие дома. К месту происшествия прибыли спасатели.

По словам свидетелей происшествия, пожар заметили на территории ЖК «Аист», который располагается в Красносельском районе. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково мужчину задержали за изнасилование.

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