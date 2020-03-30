Мужчину задержали за изнасилование в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково задержали 38-летнего жителя Уфы. Он находился в федеральном розыске по подозрению в изнасиловании.

Мужчина скрывался почти полгода Задержать его удалось пять месяцев спустя на территории аэропорта. Выявлен он был при обработке пассажиропотока, рассказали в Управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

В Петербург подозреваемый приехал на заработки. Однако планам его, похоже, не суждено осуществиться Мужчина задержан и передан инициатору розыска.

«В настоящее время в отношении данного гражданина избрана мера пресечения – заключение под стражу», — уточнили в пресс-службе Управления на транспорте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задержали пассажира, который не задекларировал 34 тыс. долларов США. Он пытался заверить сотрудника таможни, что попросту забыл это сделать.