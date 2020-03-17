В Пулково задержали россиянина, «забывшего» задекларировать $34 тысячи

В Пулково задержали россиянина, &#171;забывшего&#187; задекларировать $34 тысячи
Декларации подлежат суммы свыше $10 тысяч. Фото: Baltphoto

В аэропорту Петербурга задержали гражданина России, который вернулся из Венгрии буквально «набитым» незадекларированной валютой.

В общей сложности, мужчина пытался провезти 34 тысячи долларов. Когда сотрудник таможни поинтересовался, почему столь крупная сумма ввозится незаконно, владелец денежны средств ответил, что попросту забыл уведомить налоговую о финансах. Теперь россиянину придется объяснить, почему он носит при себе такое внушительное количество денег.

Оказалось, что только в карманах пальто у мужчины лежало $14 тысяч. В ручной клади обнаружилось еще 20 тысяч, а также 113 колумбийских песо (около 2 рублей). Туриста заподозрили в контрабанде финансов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у водителя, ехавшего в Финляндию, на таможенном контроле в Светогорске нашли 10 тысяч сигарет.

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В Пулково задержали россиянина, «забывшего» задекларировать $34 тысячи
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