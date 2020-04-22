Гендиректор «Зенита» сообщил, что большая часть спонсоров продолжит сотрудничество с клубом

Гендиректор «Зенита» сообщил, что большая часть спонсоров продолжит сотрудничество с клубом
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Фото: Baltphoto

Из-за коронавирусной инфекции приостановлена Российская Премьер-Лига. Матчи временно отменены из-за соображений безопасности. Но этот фактор не повлияет на дальнейшее плодотворное сотрудничество «Зенита» со своими партнерами. Об этом сообщает NevaSport.

Хоть ситуация и является тревожной, большая часть спонсоров намерена продолжать выполнять свои обязательства в рамках договоренностей. Отметил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев авиакомпанию «Россия», с которой у клуба давнее сотрудничество. Дальнейшие совместные планы действительно намечаются очень большие. К примеру, ожидается появление «Зенитолета».

По словам Медведева, нужно начать осуществлять перелеты по стране в футбольные центры. Но прежде всего важно доиграть действующий чемпионат. Пока неизвестно, будут ли на матчах присутствовать болельщики, но этого очень бы хотелось руководству клуба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» готов переоборудовать «Газпром Арену» под госпиталь.

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