«Зенит» готов переоборудовать «Газпром Арену» под госпиталь

&#171;Зенит&#187; готов переоборудовать &#171;Газпром Арену&#187; под госпиталь
Город пока не обращался к "Зениту" с такой просьбой. Фото: Baltphoto

Петербургский футбольный клуб «Зенит» выразил готовность предоставить домашний стадион «Газпром Арена» на Крестовском острове для размещения пациентов с коронавирусом.

Об этом заявил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. Он отметил, что стадион выгодно отличается от остальных тем, что у него есть крыша и поэтому в любое время года температура внутри — положительная. Медведев также подчеркнул, что пока у города, к счастью, нет необходимости в использовании «Газпром Арены» и высказал надежду, что прибегать к таким крайним мерам не потребуется.

Отметим, что за вчерашний день в Петербурге прибавилось 127 человек, зараженных коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 достигло 1973 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Газпром» уже предоставил «Ленэкспо» в качестве госпиталя для размещения зараженных коронавирусной инфекцией.

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