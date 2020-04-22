Семак заявил, что Кокорин хочет играть в «Зените»

Семак заявил, что Кокорин хочет играть в «Зените»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о перспективах нападающего Александра Кокорина, выступающего за «Сочи» на правах аренды.

«Саша хочет играть в нашей команде. Я как тренер говорил и говорю, что это прекрасный футболист, один из лучших в чемпионате России. Он усилит абсолютно любой клуб. Здесь уже дело за руководством и Сашей – насколько придут к общему знаменателю, получится ли договориться», – заявил тренер в эфире в Instagram «Детского хосписа».

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.

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Семак заявил, что Кокорин хочет играть в «Зените»