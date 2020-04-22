Россиян обяжут указывать контактные данные при покупке билетов на поезд

Раньше контактные данные можно было оставлять по желанию. Фото: Baltphoto

Раньше контактные данные можно было оставлять по желанию. Фото: Baltphoto

С 23 апреля пассажиры в России при оформлении билетов обязаны будут оставлять свой номер мобильного телефона или адрес электронной почты, сообщили в РЖД.

На указанный номер мобильного телефона или адрес электронной почты будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который приобретен билет.

В пресс-службе РЖД уточнили, что контактные данные не будут использоваться для маркетинговых и рекламных рассылок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиры РЖД, которые все же вынуждены отправиться в путешествие в сложной эпидемиологической обстановке, будут рассажены с учетом необходимой безопасной дистанции. В купе будут ехать по два человека, в плацкартах — по три.