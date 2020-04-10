РЖД рассадит пассажиров в поездах с учетом социальной дистанции из-за COVID-19

РЖД рассадит пассажиров в поездах с учетом социальной дистанции из-за COVID-19
Временная мера не будет распространяться на членов одной семьи. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

РЖД рассадят пассажиров в поездах дальнего следования с использованием новой схемы рассадки из-за ограничений в связи с угрозой распространения нового вируса.

Так, билеты для пассажиров, планирующих поездку до 30 апреля включительно, будут оформляться с использованием соцдистанции.

Как сообщили в пресс-службе холдинга, в купе будут размещать по два человека, в плацкарт посадят по три человека в один отсек. Временная мера не будет распространяться на членов одной семьи, путешествующих в одном купе или на соседних местах в плацкарте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный расширил перечень разрешенных во время эпидемии услуг. Соответствующее изменение внесли в текст постановления горправительства о мерах по предотвращению распространения COVID-19.

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РЖД рассадит пассажиров в поездах с учетом социальной дистанции из-за COVID-19
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