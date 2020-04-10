Смольный расширил перечень разрешенных во время эпидемии услуг

Смольный расширил перечень разрешенных во время эпидемии услуг
Большинство услуг, требующих личного присутствия граждан, остается запрещено. Фото: pixabay

В Северной столице расширили список сфер деятельности, разрешенных во время коронавирусных каникул.

Обо всем стало известно сегодня, 10 апреля. Соответствующее изменение внесли в текст постановления горправительства о мерах по предотвращению распространения COVID-19.

Как следует из постановления, опубликованного на сайте Смольного, до 30 апреля также смогут работать медицинские и реабилитационные услуги, транспортное сообщение, техобслуживание и ремонт машин.

Также разрешается работа химчисток, ветклиник и гостиниц. Кроме того, разрешается предоставление финансовых, жилищно-коммунальных услуг и обеспечение всех видов связи. Разрешается работа центров обработки данных и СМИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге решили закрыть кладбища из-за коронавируса, однако деятельность похоронных организаций может продолжить работу

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