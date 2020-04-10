В Петербурге решили закрыть кладбища из-за коронавируса

Ранее сообщалось, что обсуждения такой меры не было.

Северная столица решила последовать примеру Москвы и запретила свободное посещение кладбищ. Таким образом, в постановление правительства о мерах по борьбе с распространением COVID-19, появилось дополнение. Соответствующий документ, опубликованный на сайте городской администрации, подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

С 11 по 30 апреля посетить погосты станет возможным только для организации похорон и их проведения.

Данная мера призвана защитить горожан от коронавирусной инфекции, которая стремительно распространяется по России и Петербургу.

Отдельным пунктом в постановлении указана необходимость обработки территорий кладбищ от клещей до 25 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург не будет закрывать кладбища из-за коронавируса.