Петербург не будет закрывать кладбища из-за коронавируса

В планах города такого нет. Обсуждений данного вопроса тоже не велось. Данные принятые меры в Москве, возможно, ввелись для перестраховки перед Пасхой, когда многие граждане отправляются на погосты. Об этом сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на администрацию Северной столицы.

Напомним, вчера, 9 апреля, на сайте Мэра Москвы Сергея Собянина появилось сообщение с информацией о том, что все городские кладбища закрываются для обычного посещения. До снятия ограничения попасть туда можно только для организации похорон и проведения траурного мероприятия. Собянин попросил горожан понять его решение и подчеркнул, что оно является необходимым в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации в столице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве запретили посещать кладбища из-за коронавируса. Чаще всех такие места посещают пожилые люди, а сейчас они находятся в зоне риска.