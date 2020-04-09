В Москве запретили посещать кладбища из-за коронавируса

Сейчас прежде всего нужно задуматься о живых гражданах. Фото: pixabay.com

Сейчас прежде всего нужно задуматься о живых гражданах. Фото: pixabay.com

Эта вынужденная мера необходима в нынешних условиях распространения болезни.

О временном прекращений посещения погостов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте. Решение было принято именно в данный период, потому что в связи с Пасхой и сопутствующими знаковыми событиями, многие сейчас стремятся навестить своих похороненных родных, чтобы привести в порядок могилы. К тому же, многие посетители являются пожилыми людьми, входящими в группу риска, а их жизнями рисковать нельзя.

Собянин попросил москвичей понять его решение, которое принято исключительно из-за необходимости обеспечения безопасности граждан.

Временно на кладбища могут приезжать только граждане, хоронящие родных и близких, а также те, кто занимается организацией погребения.

Мэр столицы назвал решение «печальным, но необходимым».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Минздрава РФ рассказал, когда коронавирус в России достигнет пика.