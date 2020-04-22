Каррера оценил готовность Азмуна играть в чемпионате Италии

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы иранского нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна на переход в клуб итальянской Серии А.

«Азмун готов к выступлению в чемпионате Италии. Он много забивает, обладает хорошей скоростью и физической силой. Он произвел на меня сильное впечатление», — отметил Каррера, сообщает Kiss Kiss Napoli.

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне футболист провел 33 матча и забил 19 мячей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спортивный директор «Наполи» видел, как играет нападающий «Зенита», и считает его талантливым футболистом. Он хочет, чтобы Азмун присоединился к итальянскому клубу – этому вопросу будут посвящены ближайшие переговоры с «сине-бело-голубым».