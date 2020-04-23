В Петербурге для размещения объектов торговли больше не потребуется ордер ГАТИ

В Петербурге для размещения объектов торговли больше не потребуется ордер ГАТИ
Правила были упрощены. Фото: Pixabay

Речь идет о нестационарных торговых объектах, которые планируется размещать на земле, принадлежащей государству. Ордер ГАТИ для этого оформлять не нужно.

Таким образом, в Правила благоустройства территории Петербурга, Государственной административно-технической инспекцией были внесены корректировки. Об этом сообщает сайт администрации города, на котором опубликовано соответствующее постановление.

Помимо этого, ордер ГАТИ не нужно больше оформлять для проведения аварийных работ. Инспекцию о ремонтных мероприятиях можно будет уведомить с помощью специальной формы на их сайте. Также, допустимая площадь, на которой могут быть организованы работы увеличилась до 50 метров. При этом, время на устранение аварийных ситуаций уменьшилось до 96 часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ возмущена содержанием 39% фасадов зданий Петербурга.

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