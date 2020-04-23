Билл Гейтс приобрел жилье с видом на океан за 43 миллиона долларов

Билл Гейтс приобрел жилье с видом на океан за 43 миллиона долларов
Билл Гейтс. Фото: Instagram

Билл Гейтс, являющийся один из создателей корпорации Microsoft, вместе со своей женой Мелиндой решили купить новое гнездышко.

Шикарные апартаменты на берегу океана находятся в городе-курорте Дель-Мар в Калифорнии. Дом обошелся семейству в 43 миллиона долларов. Сделка по его покупке стала одной из самых крупных в данном жилом районе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Место является райским. И в этом доме каждый не против был бы переждать пандемию коронавирусной инфекции. Само жилище располагается прямо на пляже. Внутри оборудовано большое джакузи и бассейн. Площадь дома составляет 540 квадратных метров. Спальных комнат представлено шесть.

При этом, купить недвижимость удалось даже дешевле. Изначально дом хотели продать за 48 миллионов долларов. Сделку инициировала вдова нефтяного магната и инвестора Ти Буна Пиккенса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Билл Гейтс решил уйти из правления Microsoft.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
билл гейтс покупка дома
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Билл Гейтс приобрел жилье с видом на океан за 43 миллиона долларов
В правительстве поддержали запрет на самостоятельное взвешивание продуктов ...
Россияне смогут покупать SIM-карты через интернет
Яндекс запустил платформу для умных телевизоров
В Петербурге пройдет дождь с мокрым снегом
В Петербурге на стройке разбился рабочий
Отельеров Петербурга просят предоставить убежища жертвам домашнего насилия
Перенесенный на 2021 год чемпионат Европы по футболу оставит название ...