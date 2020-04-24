Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ появился на сайте правовой информации.

Таким образом, дата сместилась на один день. Теперь День воинской славы в России будет отмечаться не второго сентября, а третьего.

Отмечается, что утверждение инициативы о переносе дат, поможет восстановить справедливость, ведь изначально праздник отмечался именно 3 сентября. Также, такое действие сохранит память о героях и окажет им уважение.

Еще в 1945 году было объявлено, что день победы над Японией будет отмечаться 3 сентября. И именно эта дата фигурировала на памятных наградах для героев боев. Однако, уже через 2 года день перестал быть выходным, а после и вовсе забылось, что он являлся праздничным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума перенесла День окончания Второй мировой на 3 сентября.