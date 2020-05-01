Чемпионат Южной Кореи возобновится 8 мая

Чемпионат Южной Кореи по футболу начнется 8 мая, сообщает агентство Yonhap. Матчи будут временно проходить при закрытых трибунах.
Сезон должен был начаться 29 февраля, но начало было отложено за пять дней до этой даты из-за пандемии коронавируса.
В К-лиге 1 каждая команда сыграет 27 матчей, в отличие от обычных 38-и. Сначала они сыграют 22 матча, а затем будут разделены на два дивизиона: лучшие шесть попадут в финал А, худшие шесть — в финал Б. Затем команды сыграют пять матчей в своей группе. Команда, занявшая последнее место в финале Б, будет автоматически переведена в K-лигу 2 на 2021 год.
Отметим, что в Корее зафиксировано менее 11 тысяч заражения коронавирусом, 240 человек погибло.