В Минкомсвязи рассказали, сколько российских туристов остается за рубежом

Оказались запертыми в других странах без возможности вернуться 50 тысяч жителей России. Из-за закрытия границ и отмены авиасообщения, они не смогли вернуться домой. Такое число приводит Минкомсвязи в своем сообщении.

Ждут помощи с эвакуацией домой туристы с конца марта. Вывозные рейсы организуются, но постепенно и не в больших количествах, поэтому процесс затягивается.

Чтобы зарегистрироваться на вывозной рейс, все застрявшие за границей граждане должны заполнить соответствующие формы на портале Госуслуг.

Стоит отметить, что с 7 по 23 апреля состоялось 39 рейсов, которые смогли вернуть около 7 тысяч туристов обратно в Россию. Из них 18 самолетов прилетели в Петербург и Москву, а остальные в другие регионы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские туристы вернутся домой из Нью-Йорка.