Российские туристы вернутся домой из Нью-Йорка

По приезде и туристы, и экипаж судна отправятся на строгий 14-дневный карантин. Фото: pixabay.com

По приезде и туристы, и экипаж судна отправятся на строгий 14-дневный карантин. Фото: pixabay.com

Самолет вылетел из пункта отбытия сегодня, 15 апреля. Российские туристы вернутся в Петербург и Москву.

В Северную столицу борт прибудет в 11:45 по местному времени. После высадки части пассажиров, он отправится в аэропорт Шереметьево. Время прилета в конечный пункт пока неизвестно.

Всего в самолете находятся 260 человек. Все они возвращаются в Россию организованным вывозным рейсом «Аэрофлота». Граждане на борту являются жителями Ленобласти и Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

Примечательно, что домой на этом самолете вынуждены были вернуться учащиеся в Америке школьницы из РФ. К сожалению, коронавирус внес коррективы в их учебную программу.

На день ранее на этом же самолете в Нью-Йорк вернулись и жители Америки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» снова сократил количество внутренних рейсов.