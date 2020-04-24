Россия теряет в день 100 млрд рублей из-за коронавируса

Ограничения, введенные в связи с распространением инфекции, негативно сказываются на экономике.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем сообщил министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 1». Он заявил, что в сутки Россия теряет 100 миллиардов рублей из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Решетников заверил, что сумма действительно очень большая, но она не окончательная – эксперты пока рассчитывают ее. Он подчеркнул, что власти делают все, чтобы сохранить здоровье граждан – на эту цель не жалеют никаких денег.

«Как только система здравоохранения, мы будем уверены, что она справляется с этой ситуацией, тогда и можно будет начинать говорить о том, что давайте поэтапно открываться»,

— добавил министр.

Напоминаем, что в России количество зараженных увеличивается с каждым днем. На данный момент зарегистрировано более 68,6 тысяч случаев, 615 человек скончались.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали о вспышке коронавируса в Петербурге. За сутки количество зараженных увеличилось на 253.