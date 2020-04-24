В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке коронавируса в Петербурге

За сутки количество зараженных увеличилось на 253.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем пишет «Комсомольская правда – Петербург». В Роспотребнадзоре отметили, что среднее количество зараженных за сутки в Северной столице увеличилось. Если днем ранее было выявлено 191 случай, то в эту пятницу уже 253. В ведомстве считают, что причина тому – открытие новых лабораторий, в которых можно сдать анализы на выявление инфекции. То есть сдать тест стало доступнее, поэтому больных выявляют чаще.

Также в Петербурге есть крупные очаги заболеваемости – например, в институте травматологии и ортопедии имени Вредена болеют десятки человек. При этом не все результаты приходят за один день.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число погибших от коронавируса в США превысило 50 тысяч. Соединенным Штатам принадлежит лидерство по количеству зараженных коронавирусом. В Америке с начала пандемии инфицированы почти миллион человек — по последним сведениям, 870 468.