Число погибших от коронавируса в США превысило 50 тысяч

При этом правительство США намерено в скором времени ослабить карантинные меры. Фото: pixabay.com

При этом правительство США намерено в скором времени ослабить карантинные меры. Фото: pixabay.com

По данным Университета Хопкинса, собирающего статистику о распространении коронавирусной инфекции во всем мире, в США количество жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек.

Соединенным Штатам принадлежит лидерство по количеству зараженных коронавирусом. В Америке с начала пандемии инфицированы почти миллион человек — по последним сведениям, 870 468. К счастью, люди активно выздоравливают, уже сейчас успешно выписаны 80 937 человек.

Эпицентром распространения коронавируса в США стал штат Нью-Йорк. В нем наибольшее число инфицированных и погибших. Сейчас на 263 тысячи зараженных приходится 21 тысяча летальных случаев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские врачи приводят неутешительную статистику по смертности среди пациентов, подключенных к ИВЛ. Люди умирают в 88% случаев.