В США зафиксирована высокая смертность пациентов с коронавирусом, помещенных на ИВЛ

Неутешительные факты приводятся в тексте недавно проведенного исследования.

Те больные, тяжелое состояние которых приводило к подключению к аппарату искусственной вентиляции легких, умирали в 88% случаев. Об этом сообщает журнал JAMA.

В исследовании учитывались истории болезни пациентов, госпитализированных в Нью-Йорке в больницы местной сети здравоохранения. Данные были взяты за период с 1 марта по 4 апреля. За месяц, в стационары было помещено 5,7 тыс заболевших. У большей части из них имелись различные хронические болезни, которые могли повлиять на тяжелое течение болезни. В тройке самых распространенных болезней оказались гипертония, ожирение и сахарный диабет.

Самая большая смертность среди скончавшихся на ИВЛ зафиксирована у пожилых людей. Также, было отмечено, что мужчины на ИВЛ умирали чаще, чем женщины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США направят по 500 аппаратов ИВЛ во Францию и Мексику.