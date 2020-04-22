США направят по 500 аппаратов ИВЛ во Францию и Мексику

США направят по 500 аппаратов ИВЛ во Францию и Мексику
Дональд Трамп. Фото: unsplash

США направят по 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции и Мексике на фоне коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Также планируется направить американские аппараты ИВЛ в Италию и Испанию. Американский лидер отметил, что вопрос обсуждался и с Пакистаном.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 631 338 человек. Скончались 183 788, при этом 716 811 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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