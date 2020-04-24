Петербуржцы смогут ездить на дачи

Закупиться продуктами и всем необходимым для отдыха дачникам предлагают в начале пути. Фото: pixabay.com

Закупиться продуктами и всем необходимым для отдыха дачникам предлагают в начале пути. Фото: pixabay.com

Власти отмечают, что важно соблюдать меры предосторожности, тогда в поездках много пользы.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. Он заявил, что гражданам можно ездить на дачи – это позволит им разнообразить досуг самоизоляции. Кириллов заверил – на участок смогут поехать граждане любых возрастов и не бояться получить протокол или штраф. Главное, чтобы при себе была книжка садовода.

Вице-губернатор считает, что в нахождении на даче много плюсов. Там свежий воздух, природа и граждане могут активно проводить время.

«Сейчас запретов на разные поездки очень много, поэтому садоводство – одно из таких мест, где люди будут чувствовать себя в какой-то степени комфортно»,

— добавил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Кириллов напомнил, что с властями Ленинградской области уже договорились о том, что границы между региона закрыты не будут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти введут дополнительные ограничения для дачников.