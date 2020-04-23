В Ленобласти введут дополнительные ограничения для дачников

Закупиться продуктами и всем необходимым для отдыха дачникам предлагают в начале пути. Фото: pixabay.com

Закупиться продуктами и всем необходимым для отдыха дачникам предлагают в начале пути. Фото: pixabay.com

Власти Ленинградской области разрабатывают новые ограничительные меры для дачников с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Об этом в четверг, 23 апреля, губернатор Александр Дрозденко заявил в ходе правительственного заседания. Закрывать границы регионов не будут, однако, учитывая положительную тенденцию в ежедневном количестве зараженных к майским праздникам Ленобласть может выйти на плато, поэтому необходимо всеми силами предотвратить вторую волну COVID-19.

Конкретных мер пока не разработали, но, в качестве варианта предложено ограничить количество остановок для дачников, едущих из Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из областного бюджета более двух миллиардов рублей выделено на перепрофилирование больниц для приема пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.