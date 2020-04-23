На перепрофилирование больниц Ленобласти выделено 2,1 млрд рублей

Почти 85% подготовленных для приема пациентов с COVID-19 коек оснащены кислородом. Фото: Baltphoto

Почти 85% подготовленных для приема пациентов с COVID-19 коек оснащены кислородом. Фото: Baltphoto

Ленинградская область подготовит 1876 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. На эти цели выделено более двух миллиардов рублей.

Региональный комитет по здравоохранению заключил соглашения на сумму более 2 миллиардов 100 миллионов рублей в целях перепрофилирования больниц. В рамках контрактов для медицинских учреждений закупят реанимационное оборудование, аппараты ИВЛ, а также организуют в клиниках специальные шлюзы, газовые станции и проведут другие необходимые работы.

На сегодняшний для приема пациентов с подтвержденным коронавирусом уже готово 757 коек из запланированных 1786. При этом 630 мест обеспечены кислородом, что превышает установленный Минздравом РФ норматив, сообщают в пресс-службе администрации Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Александр Дрозденко предложил обеспечить потерявших доход ленинградцев работой на общественных началах.