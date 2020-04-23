Оставшимся без дохода жителям Ленобласти предложат подрабатывать на общественных работах

Оставшимся без дохода жителям Ленобласти предложат подрабатывать на общественных работах
Дрозденко напомнил о действиях американского президента Рузвельта, которые помогли преодолеть Великую депрессию. Фото: Baltphoto

Правительство Ленинградской области по поручению губернатора Александра Дрозденко разрабатывает схему поддержки граждан на случай продления нерабочего режима и самоизоляции.

Дрозденко считает, что региону необходимо использовать опыт президента США Рузвельта во время «Великой депрессии», который поступил аналогичным образом. Помимо социальных выплат по безработице, ленинградцы, оставшиеся без дохода в период пандемии, смогут дополнительно зарабатывать, например, участвуя в благоустройстве территории.

Для офисных работников предложили и другие виды деятельности, в частности, — составление каталога туристических маршрутов по Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Дрозденко распорядился приостановить все бюджетные расходы на период пандемии коронавирусной инфекции.

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