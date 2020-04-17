Дрозденко приостановил бюджетные расходы из-за пандемии

Власти дали подобные рекомендации муниципалам.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо все сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко заявил, что необходимо приостановить все бюджетные расходы в период распространения коронавируса. Отмечается, что постановление не касается прямого исполнения полномочий органов власти. Такое решение приняли по рекомендации правительства.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 32 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздороветь успели почти 2,6 тысяч человек, умерли 273 россиянина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко призвал районные администрации Ленобласти запретить пасхальные мероприятия. Это коснулось руководителей Тосненского, Всеволожского, Выборгского, Бокситогорского, Гатчинского и Тихвинского районов, где выявлено больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией.