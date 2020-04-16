Дрозденко призвал районные администрации Ленобласти запретить пасхальные мероприятия

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к главам районных администраций с настойчивым призывом запретить массовые пасхальные мероприятия.

Это коснулось руководителей Тосненского, Всеволожского, Выборгского, Бокситогорского, Гатчинского и Тихвинского районов, где выявлено больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией. Глава региона также подчеркнул, что муниципальные чиновники должны лучше следить за тем, как население соблюдает самоизоляцию.

Запрет на празднование Пасхи касается как собраний внутри церквей, так и на территории возле храмов, передает слова Дрозденко корреспондент издания Online47.ru

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти ужесточил карантинные меры в 14 населенных пунктах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. Ограничения вступят в силу уже 17 апреля.