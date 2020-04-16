В Ленобласти в 14 населенных пунктах усиливается карантинный режим

В Ленобласти в 14 населенных пунктах усиливается карантинный режим
Глава Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto

Новые ограничения начнут свое действие уже завтра, 17 апреля.

Более серьезные меры карантина коснутся Мурино, Кудрово, Всеволожска, Янино, Новосергиевки, Выборга, Перово, Гончарово, Первомайского, Рощино, Гатчины, Тихвина, Тосно и Пикалево. Именно здесь начнут свою работу специально сформированные группы из полиции, волонтеров и членов администраций данных городов и населенных пунктов. Все они смогут контролировать соблюдения режима самоизоляции, а в случае необходимости, составлять протоколы об административных правонарушениях. Об этом сообщает Online47 с ссылкой на слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Особый интерес для контролирующих органов будут представлять граждане, которые вернулись из-за рубежа и жители, контактировавшие с заболевшими коронавирусом.

Следить будут и за магазинами и торговыми точками, которым разрешено работать. В случае нарушения санитарных правил, их ждет закрытие.

Помимо этого, сотрудники дорожной полиции будут выборочно проверять транспорт на соблюдения всех мер предосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть обеспечена средствами для борьбы с COVID-19.

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