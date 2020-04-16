В Ленобласти в 14 населенных пунктах усиливается карантинный режим

Новые ограничения начнут свое действие уже завтра, 17 апреля.
Более серьезные меры карантина коснутся Мурино, Кудрово, Всеволожска, Янино, Новосергиевки, Выборга, Перово, Гончарово, Первомайского, Рощино, Гатчины, Тихвина, Тосно и Пикалево. Именно здесь начнут свою работу специально сформированные группы из полиции, волонтеров и членов администраций данных городов и населенных пунктов. Все они смогут контролировать соблюдения режима самоизоляции, а в случае необходимости, составлять протоколы об административных правонарушениях. Об этом сообщает Online47 с ссылкой на слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
Особый интерес для контролирующих органов будут представлять граждане, которые вернулись из-за рубежа и жители, контактировавшие с заболевшими коронавирусом.
Следить будут и за магазинами и торговыми точками, которым разрешено работать. В случае нарушения санитарных правил, их ждет закрытие.
Помимо этого, сотрудники дорожной полиции будут выборочно проверять транспорт на соблюдения всех мер предосторожности.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть обеспечена средствами для борьбы с COVID-19.