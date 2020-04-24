Стоматологи в Гатчине сшили маски для коллег

Всего им удалось сделать 150 средств защиты, которые раздадут врачам.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем сообщает издание gatchina24.ru. Сотрудники стоматологической поликлиники в Гатчине после того, как примут пациентов с острой болью, не теряют времени зря. Они в одном из кабинетов установили швейную машинку, чтобы делать тканевые маски. На данный момент их смастерили 150 средств защиты, которые получат их коллеги.

Напоминаем, что стоматологи работают, но принимают только тех пациентов, которые жалуются на острую боль. С другими проблемами обратиться не получится из-за распространения коронавируса.

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