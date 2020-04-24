В Москве от коронавируса скончались 41 человек

Самому молодому пациенту было 34 года.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации. В Москве в эту пятницу от коронавируса скончались 41 человек. Самому молодому из них было 34 года, самому пожилому – 92 года. У большинства зараженных были сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет или гипертония.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге зарегистрировано 20 смертей от коронавируса за весь период пандемии. Москва остается лидером по количеству смертей и заболевших, цифра пока растет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что москвичей обвинили в безответственном отношении к самоизоляции. Многие пользуются личным автомобилем, ездят на общественном транспорте, выходят куда-либо. Она объяснила, что это заставило власти ужесточить режим самоизоляции.