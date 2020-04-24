Москвичей обвинили в безответственном отношении к самоизоляции

Граждане устали сидеть дома, поэтому чаще выходят на улицу.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем сообщил заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Она отметила, что граждане начали чаще нарушать режим самоизоляции из-за усталости – они сидят дома почти месяц и хотят на улицу. Многие пользуются личным автомобилем, ездят на общественном транспорте, выходят куда-либо. Она объяснила, что это заставило власти ужесточить режим самоизоляции.

Ракова попросила граждан внимательно относиться к рекомендациям и прислушиваться к организму, чтобы не пропустить тревожные сигналы и вовремя вылечиться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы не расходятся по домам в пятницу вечером. Граждане решили погулять, поэтому сейчас на улицах находится много людей, балл опустился до 3,5. Тем временем москвичи нарушают правила меньше, поэтому индекс составляет 3,9 балла.