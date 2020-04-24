Петербуржцы не расходятся по домам в пятницу вечером

Режим самоизоляции составляет 3,5 балла.

Об этом стало известно сегодня вечером, 24 апреля. Обо всем сообщает сервис «Яндекс. Самоизоляция». В эту пятницу петербуржцы не спешат расходиться по домам, несмотря на объявленный режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Граждане решили погулять, поэтому сейчас на улицах находится много людей, балл опустился до 3,5. Тем временем москвичи нарушают правила меньше, поэтому индекс составляет 3,9 балла.

Плохи дела и в Воронеже, также далеко не все сидят дома жители Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали о вспышке коронавируса в Петербурге. В ведомстве отметили, что среднее количество зараженных за сутки в Северной столице увеличилось. Если днем ранее было выявлено 191 случай, то в эту пятницу уже 253.