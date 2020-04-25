Александр Кокорин: «Я в «Рому» хочу»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, рассказал об интересе к себе со стороны других клубов.

По его словам, им интересуются три итальянских клуба.

«Все три клуба — топовые клубы для меня. Туринского «Ювентуса» нет. «Милан», «Интер», «Наполи»? Что-то рядом, один ты угадал. Я в «Рому» хочу, она есть в этом списке», — рассказал он в интервью каналу «КраСава» в YouTube.

Ранее Александр Кокорин отказался переходить в аренду в ФК «Сочи». Руководство петербургского клуба отправило его играть в “Зенит-2”. После переговоров с Ротенбергом футболист изменил свое решение и перешел в сочинский клуб.

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.