Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев отказался переходить в клуб АПЛ

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев отказался от перехода в клуб Английской Премьер-лиги «Брайтон». Об этом рассказал спортивный журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Клуб был заинтересован в приобретении футболиста «сине-бело-голубых». Оздоев хочет играть только в топ-клубе. «Брайтон» же находится на 15 месте в АПЛ с 29 очками.

Оздоев выступает за «Зенит» в февраля 2018-го года. В сезоне 2019/20 он провел 20 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полузащитника петербургского клуба «Зенит» удалили с поля на матче с московским «Спартаком». Игра проходила сегодня, 1 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Северной столице.