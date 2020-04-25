Губерниев призвал спортсменов не быть эгоистами и не рисковать чужим здоровьем

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал спортсменов не рисковать своим и чужим здоровьем во время коронавируса.

Министр спорта России Олег Матицын призвал спортсменов в своем Instagram соблюдать режим самоизоляции. Вскоре под этим постом стали появляться комментарии с просьбой разрешить тренировки.

«Господа спортсмены, сохраните свое и чужое здоровье! Не будьте эгоистами! Потерпите!», — написал Губерниев в «Телеграме».

Напомним, коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила матчи.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 832 441 человек. Скончались 197 342, при этом 807 037 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 68 622 человек, умерли 615. При этом 5 568 пациентов вылечились.

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