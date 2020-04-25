В Петербурге промышленники смогут взять займы под 1% годовых

В Петербурге промышленники смогут взять займы под 1% годовых
Промышленники могут рассчитывать на поддержку властей. Фото: pixabay.com

Программу финансирования увеличат до 200 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга. Фонд развития промышленности снизил ставку по займам для промышленников Северной столицы до 1%, сумму займа увеличили до 200 миллионов рублей. Также фонд обещает поддержать лизинг, предоставляя им займы до 200 миллионов.

Напоминаем, что власти города недавно расширили список отраслей, которые могут рассчитывать на отсрочки по арендным платежам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия теряет в день 100 млрд рублей из-за коронавируса. Ограничения, введенные в связи с распространением инфекции, негативно сказываются на экономике.

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