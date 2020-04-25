Орешкин рассказал о восстановлении России после пандемии

Он убежден, что все произойдет достаточно быстро.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Обо всем помощник президента России Максим Орешкин рассказал в интервью телеканалу «Россия 24». Он заявил, что страна имеет все ресурсы для быстрого восстановления после кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса. Орешкин вспомнил о 2008-2009 годах и отметил, что сейчас ситуация намного хуже. Глубина мирового кризиса эксперта пугает, ей он объясняет невозможность оставаться на «островке стабильности».

Орешкин заявил, что властям нужно сделать все, чтобы как можно больше компаний пережили кризис. Тогда они смогут быстро вернуться к нормальной жизни после окончания пандемии. Помощник президента считает, что коронавирус повлияет на замедление глобализации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге промышленники смогут взять займы под 1% годовых. Программу финансирования увеличат до 200 миллионов рублей.