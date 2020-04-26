Нападающий казанского «Ак Барса» перейдет в СКА

Нападающий казанского «Ак Барса» перейдет в СКА
Эмиль Галимов. Фото: vk.com / ХК «Ак Барс»

Нападающий казанского «Ак Барса» Эмиль Галимов может перейти в петербургский СКА в скором времени.

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», у 27-летнего игрока истекает контракт с казанским клубом. Как пишет издание, договориться о продлении контракта не получилось из-за финансовых разногласий.

Контракт с петербургским клубом будет рассчитан на два года. Однако руководство СКА пока не прокомментировало переход Галимова.

Эмиль Галимов в сезоне 2019/2020 КХЛ сыграл 47 матчей и набрал 21 (14+7) очко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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