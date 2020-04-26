Во Фрунзенском районе из-за возгорания выбило дверь в парадную

Законы физики оставили без привычного входа в подъезд жителей дома на Бухарестской.

Происшествие случилось сегодня, 26 апреля. По неизвестным причинам, начался пожар в помещении для сбора мусора. Из-за больших температур, воздух расширился в закрытом пространстве. В связи с этим, произошел взрыв, которым выбило дверь. Об этом gazeta.spb.ru сообщил источник в экстренных службах.

На место прибыли сотрудники противопожарных служб, которые оперативно ликвидировали огонь. Пострадал ли кто-то в результате данного инцидента — неизвестно. Момент хлопка был запечатлен камерой видеонаблюдения, установленной у подъезда. Людей на кадрах не видно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар повышенной сложности в Пушкинском районе удалось локализовать, на месте более 100 спасателей. Возгорание произошло в металлическом ангаре. Пострадавшая от огня площадь составила 450 квадратных метров.