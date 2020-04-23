Пожар повышенной сложности в Пушкинском районе удалось локализовать, на месте более 100 спасателей

В Пушкинском районе Северной столицы вспыхнул металлический ангар. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. К настоящему моменту пламя удалось локализовать.

Все произошло утром в четверг, 23 апреля, у дома №75 на Школьной улице. Из-за угрозы распространения огня в 5:01 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. В полчаса ранг пожара повысили до №2.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, ангар размером 15 на 30 метров полыхает по всей площади.

К ликвидации пожара от РСЧС привлекли 80 сотрудников и 20 единиц техники, в том числе, от МЧС России — 58 спасателей и 14 спецмашин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сигнал о ЧП поступил дежурному части в в 4:33.