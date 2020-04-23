В Пушкинском районе 33 спасателя прибыли к полыхающему ангару

В Пушкинском районе Петербурга вспыхнул ангар. К месту происшествия прибыли 33 сотрудника пожарно-спасательной части.

Все случилось сегодня, 23 апреля, под утро у дома №75 на Школьной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 4:33. К указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники части на восьми спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, площадь пожара уточняется.

Из-за угрозы распространения огня в 5:01 пожару присвоили ранг пожара 1-БИС. В ведомстве добавили, что информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о пожаре на ЗСД. Там вспыхнул грузовик, пожарные не сразу попали к месту ЧП. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Информация о состоянии водителя не приводится.