На ЗСД вспыхнул грузовик, пожарные не сразу попали к месту ЧП

На ЗСД вспыхнул грузовик, пожарные не сразу попали к месту ЧП
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на ЗСД произошел пожар. Очевидцы поделились кадрами полыхающего грузовика.

Обо всем стало известно сегодня, 22 апреля, около 13:30. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что возгорание было сильным, кабина грузовика выгорела полностью. Свидетели произошедшего рассказали, что пожарные смогли попасть на ЗСД не сразу. За их попытками горожане наблюдали из окон, некоторые вызвались помочь водителя, оказавшемуся в полыхающем транспорте.

О судьбе водителя и причинах возгорания пока ничего не известно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии в Шушарах. На тихой небольшой улице умудрились столкнуться два легковых авто. По словам очевидцев, автолюбитель пытался развернуться, после чего дал задний ход и встретил препятствие.

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