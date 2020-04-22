В Шушарах за кладбищем две легковушки столкнулись задними бамперами, движение затруднено

В Петербурге произошло странное ДТП – два легковых автомобиля умудрились столкнуться бамперами. Движение на участке затруднено.

Авария случилась в среду, 22 апреля, в поселке Шушары за кладбищем. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Машины столкнулись на тихой небольшой улице. Водители Volkswagen Polo и другой иномарки столкнулись задними бамперами, при этом первый оказался перпендикулярно к оппоненту. По словам очевидцев, автолюбитель пытался развернуться, после чего дал задний ход и встретил препятствие.

Другим участникам приходится объезжать место ДТП по единственной полосе в обе стороны. Обошлось без пострадавших.

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