Бензовоз потерял колесо на перекрестке Коломяжского и Богатырского

Бензовоз потерял колесо на перекрестке Коломяжского и Богатырского
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Коломяжского и Богатырского проспектов бензовоз лишился колеса. Причина произошедшего пока неизвестна.

Все случилось в среду, 22 апреля. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно большегруз потерял переднее левое колесо. Водитель смог припарковаться возле остановки общественного транспорта, чтобы не мешать проезду остальных участников движения.

ДТП поблизости не наблюдается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Обуховской Обороны встали трамваи из-за ДТП с легковушками. Машины столкнулись на трамвайных путях.

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